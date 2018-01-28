Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğü 4,3 olarak kaydedildi.Depremin, saat 17.48'de, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.