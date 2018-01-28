Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğü 4,3 olarak kaydedildi.Depremin, saat 17.48'de, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Ege Denizi'nde deprem | Son Depremler
28.01.2018 - 19:41 | Son Güncelleme: 28.01.2018 - 19:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,ege deprem,son depremler,
539765 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539765.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER