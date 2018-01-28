Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan  açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğü 4,3  olarak kaydedildi.Depremin, saat 17.48'de, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği  belirlendi.