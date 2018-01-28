Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Hafta sonu tatilinde kayak yapmak için kente 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne hareket eden 70 araç, kayak merkezi yolunun tipi nedeniyle kapanması sonucu ilerleyemedi.

Vatandaşların durumu karayollarına bildirerek yardım istemesinin ardından bölgeye sevk edilen Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri ile jandarmanın yardımıyla yürüttüğü çalışmayla yol ulaşıma açıldı.

Kara saplanan araçları kurtaran jandarma ve karayolları ekipleri, 70 araç ve içerisinde bulunan 150 kişinin kayak merkezine ulaşmasını sağladı.

Kapanan yolda iki saat bekleyen vatandaşlar, zorlu yolculuğun ardından ulaşabildikleri merkezde kayak yapmanın keyfini sürdü.

Çocuklar da kızaklarıyla kayarak gönüllerince eğlendi.