Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 11.45 sıralarında Bostanlı Balıkçı Barınağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, denizin yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gördü. Vatandaşın durumu bildirmesi üzerine, söz konusu yere deniz polisi sevk edildi. Bölgeye intikal eden deniz polisi, denizdeki şahsı alarak karaya çıkarttı. Deniz kenarında bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ölen şahsın 54 yaşındaki Kemal Uyanık olduğu tespit edildi. Ayrıca, Uyanık’ın geçimini balıkçılık yaparak sağladığı ve teknede yaşadığı öğrenildi. Öte yandan, vücudunda herhangi bir yara ya da darp izi rastlanılmayan Uyanık’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uyanık’ın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.