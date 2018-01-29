Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda görevli Kulalı Askerler terörle mücadelede kullanılan bir bombanın üzerine 2009 yılında şehit düşen “Mehmet Ali Karaduman Anısına” yazarak fotoğrafını gönderdi. Diğer bir selam da Kula AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık’a oldu.Hava ve kara harekatının devam ettiği bölgede operasyon tüm hızıyla devam ederken Kulalı Asker patlayıcı mühimmatın üzerine “Ahmet Palabıyık Başkanım İçin” yazdığı mesajla sosyal medyadan memleketine selam gönderdi.İlçe başkanı Ahmet Palabıyık ise sosyal medya hesabı üzerinden “Yiğitlerden selam var Allah'ım ayağınıza taş değirmesin Rabbim güç kuvvet versin hepinize mesajı ile fotoğrafı paylaştı.
Kulalı Mehmetçiklerden selam var
29.01.2018 - 00:06 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 00:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı harekâtına katılan Kulalı Askerler, operasyonda kullanılacak olan roketin üstüne yazdıkları yazıyla Kula'ya mesaj gönderdi.
Etiketler : Zeytin Dalı harekâtı,Kulalı Askerler,afrin,
539816 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539816.aspx
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