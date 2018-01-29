Kaza, Kennedy Caddesinden Eminönü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahil yolundan Eminönü istikametine giden 34 TU 2312 plakalı otomobil sürücüsü Levent Y. tansiyonunun düşmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etsiyle yaklaşık 100 metre savrulan aracın motor kısmında yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Alev alev yanan araca müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olay sonunda polis ekipleri kazayı yara almadan atlatan sürücü Levent Y.’yi sorgulamak üzere polis merkezine götürdü.
Polis aracına çarpan otomobil alev alev yandı
29.01.2018 - 00:10 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 00:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kennedy Caddesinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak polis aracına çarptı. Yaşanan kaza sonrası çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil alev alev yanarken, kazayı yara almadan atlatan sürücü polis merkezine götürüldü.
Etiketler : Kennedy Caddesi,kaza,yaşam haberleri,
539818 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539818.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER