Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Müjde Sokak üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı ve darp sonucu saldırıya uğrayan iki kardeşten B.Ş. (29) bıçaklanarak, Y.Ş.(23) ise darp edilerek kanlar içinde kaldı. Yaralanan kardeşler 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kardeşler kendilerine 5 kişinin saldırdığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da 5 kişinin saldırısına uğrayan kardeşler hastanelik oldu
29.01.2018 - 00:12 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 00:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da 5 kişinin saldırısına uğrayan 2 kardeşten biri bıçaklanarak diğeri ise darp ederek kanlar içinde kalıp hastanelik oldu.
Etiketler : Samsun,yaşam haberleri,
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