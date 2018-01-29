Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İlyas Kaya idaresindeki 37 FF 740 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova Rampaları İstanbul istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü İlyas Kaya, otomobilde bulunan Habibe, Şehriban ve Dilay Uzun ile Adile Kaya yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametindeki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.