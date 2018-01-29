Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Alav idaresindeki 27 C 4157 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Ezgil Mahallesi yakınlarında, Tahir Bülbül yönetimindeki 06 FKT 26 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki Emine Çiğdem, Yaşar, Mustafa, Emine, Yağmur Ada, Leyla ve Mehmet Alav ile otomobildeki Ali, İbrahim ve Ayhan Bülbül yaralandı.

Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Mehmet Alav, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan 4 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.