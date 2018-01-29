Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşlemlerini tamamlamalarının ardından havalimanında dua eden ve kelime-i şehadet getiren kafiledekiler, yakınlarıyla helalleştikten sonra İstanbul-Cidde seferini yapan uçakla kutsal topraklara hareket etti. Kafilede bulunanlara havalimanında çanta, zikirmatik ve dinî kitaplar hediye edildi. Şehit yakınları ve gaziler, 15 günlük umre ibadetleri süresince ülke, millet, ümmet, ordu ve şehitlere dua edeceklerini belirtti. Hayırsever iş adamı Yılmaz Babaoğlu, 4 yıldır şehit ailelerini ve gazileri her şey dâhil ücretsiz umreye götürdükleri belirtirken “Her şey Allah rızası için. Amacımız bir nebze de olsa onların acılarına merhem olmak” dedi. Kafilenin en küçük ferdi 5,5 aylık Ahsen Nisa da annesinin kucağında kutsal topraklara gitti. Anne Burcu Erdoğan, umre ibadetini bebeğiyle birlikte gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadığını kaydetti.