Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da, lise 2’nci sınıfa giden H.Ü. (15), geçen kasımda bütün derslerden ilk sınava girdi. Beklediği notları alamayan genç kız, ikinci sınavlara daha iyi hazırlanmak için daha yoğun çalışma programına girdi. H.Ü. sınav tarihleri yaklaştıkça ‘Başarısız olacağım’ diye endişe yaşamaya başladı. Bunun üzerine aile, kızlarını, psikolojisi bozulduğu düşüncesiyle 17 Aralık’ta evlerinin yakınındaki bir terapi merkezine götürdü. İddiaya göre, burada ilk muayeneyi yapan psikiyatri uzmanı Dr. Ö.A, öğrenciye kişilik testi yapıp, 2 farklı ilaç yazdı. İlaçları kullanan H.Ü’nün bütün vücudu kısa süre sonra mosmor olup su toplamaya başladı. 18 Ocak’ta hastaneye kaldırılan kıza ‘Stevens Johnson sendromu’ (Cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon göstermesi) teşhisi konuldu. Doktorlar, ilaçların normalde ‘epilepsi’ hastalarına verildiğini kaydetti. Anne Dilek Ü. “Yaşadığım acıyı sözlerle anlatamam. Hukuki mücadele başlatacağız” dedi. Baba Cem Ü. de, gittikleri doktorun 18 yaş altına bakma yetkisinin olmadığını öne sürdü. İlacı yazan Dr. Ö.A. ise, “Kullanılacak ilacın böyle bir sonuca yol açabileceğini öngörmem mümkün değil. Basit bir aspirin dahi böyle bir tabloya yol açabilir” ifadelerini kullandı.