Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gördüğü manzara karşısında şoke olan köylü durumu yargıya taşıdı. Erbaa 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada ifade veren arazi sahibi, olay yerinde çekilen fotoğrafları delil olarak mahkemeye sundu. Sanık köylü ise suçlamayı reddetti. Mahkeme, ‘Nitelikli mala zarar verme’ suçlaması yöneltilen sanığın beraatine hükmetti. Ağaçları sökülen şahıs kararı temyiz etti. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, emsal bir karara imza attı. Yüksek mahkeme kararında; komşusunun ağacını, fidanını ya da bağına zarar verenin 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması gerektiğine hükmetti.