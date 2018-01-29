Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nemlendiriciler, koruyucular, parfüm ve deodorantlar, boyalar derken, her gün farkına varmadan onlarca çeşit kozmetik ürünü kullanıyoruz. Bunları bazen reklamdan etkilenerek, bazen tavsiye ile bazen de öylesine, rastgele alıyoruz... İçinde ne kullanılmış, o kimyasallar cilde zarar verir mi, uzun vadede etkileri ne olur!.. Son dönemde bilinç artsa da aslında yüzde 80’lik kesim sadece marka ya da fiyata bakarak alım yapıyor ve bedenine hangi kimyasalları aldığını öğrenme gereği bile duymuyor. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, birçok kozmetik ürününün hasta ettiğini ifade ediyor. Hayatımızda büyük yer tutan koku, deodorant, sabun, şampuan, diş macunu, saç bakım ürünleri, krem ve benzeri ürünleri kullanıyoruz ama Büyüközer’e göre içeriğini bilmediğimiz bazı ürünlerle yavaş yavaş hasta oluyor ama fark etmiyoruz. Hatta bu konuda uyarıda bulunanlara dahi “Yoo bende herhangi bir etkiye sebep olmuyor, çok memnunum” bile diyoruz. Fakat dermatologlar bizimle aynı kanaatte değil. Çünkü saç boyasıyla, makyaj malzemesiyle, şampuan ve parfümlerle birçok kimyasal kana geçip hücrelere ulaşıyor ve yıllar sonra kanser başta olmak üzere birçok hastalığa sebep oluyor. İngiltere’nin önemli hastanelerinden Breakspear Hospital, uzmanları öncülüğünde bir araştırma yapmış. Araştırmada makyaj malzemesinde bulunan kömür katranı, fenilediamin, benzen, formaldehit gibi kimyasalların uzun süre kullanıldığında kansere götürdüğünü ortaya çıkarmış. Kişilere bu maddelerin zararı sorulduğunda da yüzde 99’luk kesimin bilgi sahibi olmadığı görülmüş. Yani katran, fenilediamin, benzen gibi kimyasalların doğrudan alındığında öldürebileceğini bile bilmiyor insanlar.

Bir başka uzman grup da güneş kremleriyle nemlendiricide kullanılan metilbrom Glutaronil adlı kimyasalın ciltte şişme, kaşınma, ağrılı deri yanmalarına yol açtığını, bu kimyasala alerjisi olan kişilerin sayısında son 20 yılda yüzde 400 artış görüldüğü anlaşıldı. Göz hastalıkları, üreme bozukluğu, tümör oluşumu, zehirlenme de yapıyor bu kimyasallar.