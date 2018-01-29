Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kışın daha az su içtiğimiz için cilt kuruyor, parlaklığını kaybediyor, solgun görünüyor. Dermatoloji uzmanları, önce bir cilt analizi yapılmasını, çok ihtiyaç duyulursa ürünlerin buna göre kullanılmasını tavsiye ediyor. Son dönemde çok güzel bir salgın hâline gelen ‘doğallık’, dermatologların da önerisi. Uzman Doktar Selma Salman, bu diğer önerilerini şöyle sıralıyor:

Önce cilt analizi yaptırıp cildinizin kuru, karma ya da yağlı mı olduğunu bilin ve ürünleri buna göre seçin.

Havayı kurutan ısıtma cihazları ciltte pul pul dökülmelere, ayaklarda çatlaklara yol açıyor. Cilt uzmanından size göre nemlendirici isteyin.

Yağ bazlı ürünler avokado, çuha çiçeği veya bademden elde edilen, gözenekleri tıkamayacak içeriğe sahip olmalı. Aksi hâlde yüzde yağlanma olur ve bunu nemlenme olarak görebilirsiniz.

El hijyeni için ıslak mendil, kolonya, el temizleme jeli gibi ürünler cildin Ph dengesini bozar. Temizlik için sabun kullanın. Eldiven ve kaşkol kullanıp derinizi koruyun.

Oda ve ofis ortamınızı nemlendirin, gerekirse nem cihazları kullanın, bol su için.

Kışın çok sıcak banyodan kaçınmak, banyoda geçirilen zamanı kısa tutmak çok önemli. Ilık duş, kısa zaman en iyisi.