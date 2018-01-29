Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bazı kötü niyetliler de bu hassasiyetimizi kullanıyor. Bir girişimci ise saçlarımız ve cildimiz daha güzel olsun, pahalı ve kimyasalı bol şampuanlar yerine cildimizin ihtiyacı olan ürünlerle sabun üretmeye başlamış. Saçınız dökülüyor, kırılıyor, sert ya da yağlı olabilir. Tabii ki bu problemlerin artması, kullandığımız ‘aşırı’ kimyasal yüklü kozmetiklerden olabilir. Kendisini Saç Gurusu olarak konumlandıran Serkan Bozkurt, her şeyde olduğu gibi saçlarda da organik bir devrim yaşanacağına ve insanların doğala döneceğine inanıyor. “Ne yiyorsak aslında oyuz” sözü saçlar için de geçerli. Yediklerimiz saçlarımızın yağlı, kuru ya da kırık olmasına sebep olabilir. Serkan Bozkur’ta göre hiçbir ürün ölmüş saç köklerini yeniden çıkarmaz. Onun için dökülmeden korumak gerek. Bu koruma için saç problemi yaşayan ve yaşamayan herkesi davet eden Bozkurt, “Bize gelen kişiye özel koruma yöntemi uyguluyoruz. Bunun için önce beslenme alışkanlıkları ve hayat temposuna bakıyor, ne kadar sağlıklı beslendiğine bakıyor, eksik besinleri, yağları çıkarıyoruz. Elde ettiğimiz bu eksik listesiyle ağaç küllerinden elde edilmiş sabun mayasını kullanıp sabun elde ediyoruz. Üstelik bunu anneannemizin, dedemizin yöntemiyle yapıyoruz.

Adım adım sabun

Öncelikle kişinin günlük hayat akışı öğreniliyor.

Gerekli vitaminler ve saça uygun besinler tespit ediliyor.

Besinler soğuk sıkım yöntemiyle yağ hâline getiriliyor.

Ağaç külleri yakılıp toz hâline getirilerek maya elde ediliyor.

Tüm malzeme saf su ile karıştırıldıktan sonra içine isteği göre karanfil, ananas, kekik karıştırılıyor.