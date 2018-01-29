Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadece kullananlar için değil bunları uygulayanlar için de tehlikeli. Kuaförlere maske takmasını öneren uzmanlar, makyözlerin de bu maddelere maruz kaldıktan sonra elini iyice yıkamasını tavsiye ediyor.

Haram riskini göz ardı etmeyin

Büyüközer “Kozmetiklerde kullanılan katkı maddelerinin önemli bir kısmının hayvansal kökenli olmaları sebebi ile Müslümanlar için haram olma riskinin de bulunması göz ardı edilmemelidir. Daha da ileri boyutlara götürdüğümüz takdirde, insan ve hayvan ceninleri, doğum artıkları ve plasentalar vs.nin de kullanıldığı bu müstahzarlara Müslümanların çok dikkatle yaklaşmaları gerekmektedir.” uyarısında bulundu.