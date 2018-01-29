Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çilek Design Hub Direktörü Çiğdem Esra Kanberoğlu, kış bebekleri için doğal ahşap ve beyazın kombinlendiği mobilyalarla, yumuşak, yünlü ve volümlü kumaşlar ile paslı kahve, hardal sarısı ve krem renkli kumaşların kullanılmasını öneriyor. Bu şekilde soğuk algısı kırılıyor. Ayrıca zümrüt, yosun ve zeytin yeşili tonları, zıt renk kombinasyonları, kırmızı-turuncu tonları, gökyüzü mavisi ve pastel tonlara puantiyeler iyi gidecek. Gezegen ve astroloji motifleri de bu yıl çocukların odalarını süsleyen detaylar olacak.