Çilek Design Hub Direktörü Çiğdem Esra Kanberoğlu, kış bebekleri için doğal ahşap ve beyazın kombinlendiği mobilyalarla, yumuşak, yünlü ve volümlü kumaşlar ile paslı kahve, hardal sarısı ve krem renkli kumaşların kullanılmasını öneriyor. Bu şekilde soğuk algısı kırılıyor. Ayrıca zümrüt, yosun ve zeytin yeşili tonları, zıt renk kombinasyonları, kırmızı-turuncu tonları, gökyüzü mavisi ve pastel tonlara puantiyeler iyi gidecek. Gezegen ve astroloji motifleri de bu yıl çocukların odalarını süsleyen detaylar olacak.
Bu yılın çocuk odası trendleri soft renkli
29.01.2018 - 02:54 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 02:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz yıllarda bebek ve çocuk odaları çok renkliydi. Şimdi doğanın renkleri var.
Etiketler : çocuk odası,genç odası,
539837 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539837.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER