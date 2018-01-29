Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna, günlük 50-60 lira bahşiş de eklenince, aylık gelir 3-4 bin lirayı buluyor. Ancak buna rağmen sektör, çalıştıracak eleman bulamıyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Cihangir Deniz “Herkes ülkede işsizlik olduğunu söylüyor. Ama biz tüp ve damacana su sektöründe çok büyük işçi sıkıntısı yaşıyoruz. Antalya’da yaklaşık 500 bayi arkadaşımızın en az 1’er, 2’şer personel açığı var ve temin edemiyoruz. Bu sıkıntı, Türkiye genelinde de var. Bu işte çalıştırılan personel, en az asgari ücrete, sigorta ve yemek imkânlarına sahip oluyor. Günde 8 saat çalışıyorlar. Bahşişleri de çok dolgun, rağbet yok!” dedi.