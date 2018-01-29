Buna, günlük 50-60 lira bahşiş de eklenince, aylık gelir 3-4 bin lirayı buluyor. Ancak buna rağmen sektör, çalıştıracak eleman bulamıyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Cihangir Deniz “Herkes ülkede işsizlik olduğunu söylüyor. Ama biz tüp ve damacana su sektöründe çok büyük işçi sıkıntısı yaşıyoruz. Antalya’da yaklaşık 500 bayi arkadaşımızın en az 1’er, 2’şer personel açığı var ve temin edemiyoruz. Bu sıkıntı, Türkiye genelinde de var. Bu işte çalıştırılan personel, en az asgari ücrete, sigorta ve yemek imkânlarına sahip oluyor. Günde 8 saat çalışıyorlar. Bahşişleri de çok dolgun, rağbet yok!” dedi.
4 bin TL maaşa rağbet eden yok
29.01.2018 - 03:33 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 03:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tüp ve damacana su sektöründe aylık maaş, asgari ücretten başlayıp, 2 bin liranın üzerine kadar çıkıyor.
Etiketler : sucu,tüpçü,
539842 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539842.aspx
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