Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Fatih Mehmethan'ın cenazesi önce Ümraniye Kâzımkarabekir Mahallesi'nde bulunan evine; ardından Pendik 15 Temmuz Camii’ne getirildi. Asker üniformasıyla kocasının cenazesini karşılayan Gamze Mehmethan, cenaze aracına çıkarak tabutun üzerine kapandı. Şehit Mehmethan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı. Şehit Mehmethan ile Gamze Mehmethan'ın dört ay önce evlendikleri öğrenildi. Şehit uzman çavuş Ali Gümüş ise, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Eyüp Kahraman Camii'ne düzenlenen törende Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu. Törene katılanlar, şehidin annesi Münevver, babası Mükremin, 7 aylık hamile eşi Hanife ile ağabeyi Erkan Gümüş'ü teselli etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi, ilçe şehitliğine götürülerek defnedildi.