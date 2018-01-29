Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Münir Eren İSTANBUL

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ve turizmcilerin yoğun ilgi gösterdiği EMİTT Fuarı, bu yıl da renkli görüntülerle son buldu. Anadolu'yu İstanbul'a taşıyan fuarda 85 ülkeden katılımcı yer aldı. Seyahat acenteleri, turizm şirketleri, oteller, belediyeler, il kültür turizm müdürlükleri ziyaretçilerle buluştu. Hakkâri'den otlu peynir, kara kovan balı, Uşak'tan tarhana ve halı, Hatay'dan bıttım sabunu ve künefe, Denizli'den bıçak ile efe, Trabzon'dan kuymak, Afyonkarahisar'dan kaymak ve daha nice yörenin kültür ve lezzeti tanıtıldı. Rize standında Turgut Yıldız'ın atmacası ile Aksaray standındaki dev Anadolu aslanı vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Şanlıurfalılar, ziyaretçilere çiğ köfte ikram etti. Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ziyaretçilere lokum ve yumurta dağıttı. Vatandaşlar yumurtalardan almak için birbiriyle yarıştı. Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır "İlimiz, sucuk, mermer ve kaplıcasıyla bilinir. Ancak bizim yumurtamız da ünlüdür. 2017 yılında başta Irak, Katar, Libya olmak üzere 73 milyonluk yumurta ihracatı gerçekleştirdik. Başmakçı gibi küçük bir ilçemiz yumurta borsasının fiyatlarını belirliyor. Türkiye yumurta ihracatının yüzde 30'unu Afyonkarahisar gerçekleştiriyor. Şekerlemede de 8 milyonluk bir ihracat payına sahibiz. Kültürel anlamda lezzetlerimizi burada tanıttık. Katılımcıların gösterdiği ilgiden çok memnun kaldık" dedi.