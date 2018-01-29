Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'nde bir araç içinde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı. Polis yaptığı operasyonda plakası açıklanmayan otomobilin içinde 24 bin 8 paket kaçak sigara ele geçirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.