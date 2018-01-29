Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'nde bir araç içinde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı. Polis yaptığı operasyonda plakası açıklanmayan otomobilin içinde 24 bin 8 paket kaçak sigara ele geçirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Adana'da çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi
29.01.2018 - 09:17 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 09:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da polisin yaptığı operasyonda, 24 bin 8 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Etiketler : adana,kaçak sigara,haberler,
539894 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539894.aspx
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