Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri ve yunus timleri kentin bir çok noktasında şok uygulamalar başlattı. Aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için başlatılan uygulamada 5 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca yapılan uygulamada biri uyuşturucu ticaretinden 6 yıl 3 ay ve bin 500 lira para cezası ile aranan şahıs olmak üzere 10 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda 13 paket toz esrar da ele geçirildi.