Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri ve yunus timleri kentin bir çok noktasında şok uygulamalar başlattı. Aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için başlatılan uygulamada 5 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca yapılan uygulamada biri uyuşturucu ticaretinden 6 yıl 3 ay ve bin 500 lira para cezası ile aranan şahıs olmak üzere 10 kişi yakalandı.
Yapılan aramalarda 13 paket toz esrar da ele geçirildi.
Şok uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
29.01.2018 - 09:23 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 09:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da polisin yaptığı şok uygulamada 5 tabanca, 3 pompalı tüfek, 13 paket toz esrar ele geçirildi, biri 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan 10 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri ve yunus timleri kentin bir çok noktasında şok uygulamalar başlattı. Aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için başlatılan uygulamada 5 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca yapılan uygulamada biri uyuşturucu ticaretinden 6 yıl 3 ay ve bin 500 lira para cezası ile aranan şahıs olmak üzere 10 kişi yakalandı.
Etiketler : silah,adana,haberler,
539895 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539895.aspx
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