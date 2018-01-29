Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Ocak tarihinde Zonguldak’ın Çaycuma, Gökçebey, Devrek ve Kozlu ilçeleri ile İstanbul'da 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında muhtar ve belde belediye meclis üyesinin de bulunduğu öğrenilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu maddeler ve 20 bin lira ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Devrek Adliyesine sevk edilen 287 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 15'i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.