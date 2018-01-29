Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekiplerince yapılan asayiş uygulamaları devam ediyor. Ekipler, şüpheli gördükleri araçları tek tek durdurarak, didik didik aradı. Ekipler özellikle uyuşturucu ve asayiş konularında titiz davrandı. Yunus ekipleri, şüphelendikleri araçların motor kısmı da dahil olmak üzere, aracın her bölümünde arama yaptı. Uygulama sırasında sürücülerin GBT sorguları yapılarak, üst aramaları da yapıldı.

Yunus ekipleri Altıeylül İlçesi Yakup Şevki Paşa Caddesin'de şüpheli bir aracı durdurdu. Ekipler araç içinde bulunan şahısların üst aramasını yaptı. Şahısların üzerinden ruhsatsız 4 adet silah ve 43 adet mermi çıktı. Araç içinde bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.