Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 6 günde yapılan operasyon ve uygulamalarda 71 kilo 600 gram eroin, 126 gram esrar, 10 adet ectacy hap ile 11 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.