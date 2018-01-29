Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 6 günde yapılan operasyon ve uygulamalarda 71 kilo 600 gram eroin, 126 gram esrar, 10 adet ectacy hap ile 11 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Kocaeli'de 71 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
29.01.2018 - 11:30 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 6 günde polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 71 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.
Etiketler : Kocaeli,uyuşturucu,eroin,
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