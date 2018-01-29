Edinilen bilgiye göre, THY'nin İstanbul-Moskova seferini yapan TK413 sefer sayılı Airbus 330 tipi uçağı, kalkıştan sonra Atatürk Havalimanı'na dönme kararı aldı. Uçak saat 12.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. 161 yolcu ve 3 bebeğin içinde bulunduğu uçağın, kokpitinde bulunan ve acil durumlar için kullanılan oksijen tüpünün basıncının düşmesi nedeniyle tedbir amaçlı olarak geri döndürüldüğü öğrenildi. Geri dönen uçak seferden çekilerek yerine TC-JIR kuyruk tescilli Airbus 330 tipi yeni bir uçak verildi. Yolcular uçaktan indirilerek terminale alındı. Yeni uçağın hazırlanması sonrası İstanbul-Moskova seferi gerçekleştirilecek.
THY uçağında korku dolu anlar!
29.01.2018 - 11:54 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 12:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
THY'nin İstanbul- Moskova seferini yapan uçağının kalktıktan bir süre sonra kabin basıncı düştü. Kabin basıncı düşen uçak İstanbul'a geri dönüyor.
Etiketler : thy,moskova,haberler,
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