Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'nin Demirköy ilçesi Sislioba köyünde yaşayan Cevat Abakoz'un (72), evinde henüz bilinmeyen nedenle dolayı yangın çıktı. Alevleri kısa sürede fark eden komşuları itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Demirköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede evin tamamını sardı. Uzun bir çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında evde bulunan ev sahibi Cevat Abakoz hayatını kaybetti. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından şahsın cesedi, devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Kırklareli’de yangın: 1 ölü
29.01.2018 - 12:43 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
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