Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, 75. Yıl Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidi işareti olmamasına rağmen caddeyi ayıran kanalın ortasındaki köprüden karşıya geçmek isteyen Nasuh Kaya’ya (76), Hatice T’nin kullandığı 07 MCK 49 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adam metrelerce savrularak cadde arasındaki kanala düştü. Kazayı görenler durumu polis ve 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirlerken, trafik polisi trafiği kontrollü olmak üzere tek şeritli olarak verdi. Olay sonrası şokta olan sürücü Hatice T. ise polis tarafından gözaltına aldı. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, ondan geriye ise ayakkabıları ile taktığı bere kaldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.