Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilen Uzman Çavuş Alican Ereğli'nin ilçede olduğunu belirledi. Ekipler, Bahçe Mahallesi'nde bulunan eve düzenledikleri operasyonda, Uzman Çavuş Alican Ereğli'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ereğli, işlemlerinin ardından Çukurca'ya gönderilecek.