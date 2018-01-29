Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilen Uzman Çavuş Alican Ereğli'nin ilçede olduğunu belirledi. Ekipler, Bahçe Mahallesi'nde bulunan eve düzenledikleri operasyonda, Uzman Çavuş Alican Ereğli'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ereğli, işlemlerinin ardından Çukurca'ya gönderilecek.
FETÖ'den aranan uzman çavuş Mersin'de yakalandı
29.01.2018 - 13:11 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 13:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan Uzman Çavuş Alican Ereğli, Tarsus ilçesinde yakalandı.
Etiketler : fetö,mersin,uzman çavuş,haberler,
539931 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539931.aspx
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