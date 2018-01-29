Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 yıl önce uğradıkları silahlı saldırıda Şeyho Ölmez (46) ve oğlu Sadin'in (20) öldürüldüğü olayın ardından çalışma başlattı. Delilleri inceleyen ekipler, katil zanlısının Müslüm Korkmaz olabileceğini belirledi. Zanlının, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde olduğu bilgisini alan polis, jandarmayla yaptığı operasyonda ormanlık alanda saklandığı belirlenen Korkmaz'ı yakaladı. Nizip'e getirilen ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Nizip'te 27 Mayıs 2015 tarihinde uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda baba Şeyho ve oğlu Sadin Ölmez yaşamını yitirmişti.