Gece geç saatlerde oluşan heyelan sonucu birçok köyü birbirine bağlayan grup yolu ulaşıma kapandı. Edinilen bilgilere göre, Kovanlık beldesine bağlı Torçam Köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelan sonrası tonlarca ağırlıktaki dev kayalar yolu kapattı. Şans eseri yolun boş olması sonucu can ve mal kaybı yaşanmadı. Gece olay yerine varan ekipler birçok köyü bir birine bağlayan yolu çalışmalar bitip yol temizlenen kadar başka bir istikametten verdi. Sabah yol açma çalışmaları başlarken yola düşen dev kayaların temizleme işleminin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.
Giresun’un Bulancak ilçesinde heyelan
29.01.2018 - 14:59 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 15:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık Beldesi yolu üzerinde bulunan Torçam köyü mevkiinde heyelan meydana geldi.
Etiketler : Giresun,Bulancak,heyelan,
539947 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539947.aspx
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