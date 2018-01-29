Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece geç saatlerde oluşan heyelan sonucu birçok köyü birbirine bağlayan grup yolu ulaşıma kapandı. Edinilen bilgilere göre, Kovanlık beldesine bağlı Torçam Köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelan sonrası tonlarca ağırlıktaki dev kayalar yolu kapattı. Şans eseri yolun boş olması sonucu can ve mal kaybı yaşanmadı. Gece olay yerine varan ekipler birçok köyü bir birine bağlayan yolu çalışmalar bitip yol temizlenen kadar başka bir istikametten verdi. Sabah yol açma çalışmaları başlarken yola düşen dev kayaların temizleme işleminin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.