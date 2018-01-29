Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Gümüşsuyu bölgesinde yaşandı. İddiaya göre, hayvanları otlatmaya götüren 12 yaşındaki İlyas Çeler, yağmur nedeniyle içine su dolan çukura düşerek boğuldu. Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan cenaze, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Hayvan otlatırken su birikintisine düşen çocuk boğuldu
29.01.2018 - 15:06 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde hayvanları otlatırken su birikintisine düşen 12 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Etiketler : şanlıurfa,haberler,çocuk,su birikintisi,
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