Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Gümüşsuyu bölgesinde yaşandı. İddiaya göre, hayvanları otlatmaya götüren 12 yaşındaki İlyas Çeler, yağmur nedeniyle içine su dolan çukura düşerek boğuldu. Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan cenaze, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.