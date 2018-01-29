Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın ve Orhaniye köyleri ile Meriç, Uzunköprü, Enez, İpsala ilçelerinde denetim yaptı. 3 günlük kontrollerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan, Filistin, Pakistan, Hindistan, Sri Lanka, Myanmar, Bangladeş, Irak ve Suriye uyruklu bin 240 kaçak ve sığınmacı yakalandı. Kaçaklar ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

- Pakistanlı kaçaklar ilk sırada yer alıyor

Kaçaklar çoğunlukla Avrupa'da özellikle de İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'daki yakınlarının ve arkadaşlarının yanına giderek, iş bulup daha iyi hayat şartlarına kavuşmak istiyor. Umuda yolculuğa, genellikle insan kaçakçılığı yapan kişi ya da örgütlere kişi başına bin - bin 500 dolar ödeyerek başlayan kaçaklardan bazılarının hayali acı şekilde bitiyor. Kaçakların çoğu yakalanıyor, bazıları kaçakçılar tarafından Türkiye'de bırakılıyor, bazıları da soğuk hava nedeniyle donarak ya da nehri geçerken boğularak hayatını yitiriyor. Ölenlerden tanıtıcı belge çıkanların cenazeleri, ülkelerinin diplomatik temsilciliğine teslim ediliyor, kimlik belgesi bulunmayanlar ise kimsesizler mezarlığına defnediliyor. Yakalanan kaçaklar arasında 2017 yılında 15 bin Pakistanlı, 12 bin Afganistanlı, 10 bin de Suriyeli bulunuyor.