Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel basında yer alan haberlere göre, Mumbai şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Rajesh Maru isimli adam, tedavi gören yakınını görmek için hastaneye gitti.

Maru, ziyareti sırasında rutin kontrolleri yapılan yakınına yardım etmek için oksijen tüpüyle MR odasına girdi.

Elindeki oksijen tüpüyle MR'ın manyetik çekimine kapılan adam, cihazın içerisinde sıkıştı ve orada hayatını kaybetti.

İddiaya göre Maru'nun itirazına rağmen teknisyen, "MR cihazı çalışmıyor bir şey olmaz" diyerek genç adamdan oksijen tüpü ile içeri girmesini istedi.

Olayla ilgili soruşturma açan polis, MR teknisyeninin de aralarında bulunduğu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayın yaşandığı hastane yönetimi ise konuyla ilgili araştırma başlatıldığını duyurdu.

Yüksek manyetik alana sahip MR cihazlarının bulunduğu odalara, metal eşyalarla girilmesi büyük tehlike oluşturuyor.