Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntüleri çeken Jose Correa, duş almaya hazırlanırken küvetteki fareyi fark ettiğini, 30 saniye kadar sabunlanan farenin sonra oradan kaçtığını söyledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, farenin muhtemelen yanlışlıkla sabuna bulandığını ve görüntülerde kendini köpükten temizlemeye çalıştığını savundu.