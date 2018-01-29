Görüntüleri çeken Jose Correa, duş almaya hazırlanırken küvetteki fareyi fark ettiğini, 30 saniye kadar sabunlanan farenin sonra oradan kaçtığını söyledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, farenin muhtemelen yanlışlıkla sabuna bulandığını ve görüntülerde kendini köpükten temizlemeye çalıştığını savundu.
İnsan gibi 'duş alan' fare!
29.01.2018 - 17:37 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Peru'da kaydedilen bu görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. İki günde 40 milyona yakın kişinin izlediği videoda küvette bir farenin sabunlandığı görülüyor.
Etiketler : duş alan fare,
539971 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539971.aspx
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