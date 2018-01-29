Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurtta birçok bölgede zorlu kış şartları etkisini gösterirken, Tekirdağlılar bahardan kalma günler yaşamaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 10 dereceyi gösterdiği Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da vatandaşlar sahildeki yürüyüş yolunda güneşin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar güneşli havayı sahilde spor yaparak değerlendirirken, bazıları ise Tekirdağ sahilinin eşsiz manzarasıyla bol bol özçekim yaptı.



Tekirdağ’ı ısıtan kış güneşi, yarıyıl tatilinde olan çocuklara da parklarda eğlenme imkanı verdi. Aileler, sahil boyundaki oyun parklarında çocuklarıyla birlikte zaman geçirdi. Havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise sahil boyundaki kafelerde sevdikleri ile birlikte sohbet ederek zaman geçirdi.



Sahilde yürüyüş yapan emekli Aziz Göktaş, “Havalar sıcak olduğu günlerde genelde sahilde geziyorum. Birkaç gün kuru soğuk yaptı fakat diğer günler hava güzel oldu. Bugün gayet iyi, en de geziyorum” dedi.



Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, sıcak havaların hafta boyunca devam edeceği belirtildi.