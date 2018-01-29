Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Hoca Ömer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 3.katında ikamet eden 84 yaşındaki Zeliha Kutlu, evin balkonundan dışarıyı izlediği esnada dengesini kaybederek cadde üzerindeki kaldırıma düştü. Kaldırıma düşen kadını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Zeliha Kutlu, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.