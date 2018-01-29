Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Kozyatağı Mahallesinde sabah saatlerinde yapılan kontrollerde, 3 adet kamyonun yasak olan araziye hafriyat döktüğü tespit edildi. İşletmeye her kamyon için 3'er bin lira olmak üzere toplamada 9 bin lira idari para cezası kesildi.