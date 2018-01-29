Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Kozyatağı Mahallesinde sabah saatlerinde yapılan kontrollerde, 3 adet kamyonun yasak olan araziye hafriyat döktüğü tespit edildi. İşletmeye her kamyon için 3'er bin lira olmak üzere toplamada 9 bin lira idari para cezası kesildi.
Araziye hafriyat döken 3 kamyon için 9 bin lira ceza
29.01.2018 - 18:16 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de yasak olan araziye hafriyat döken 3 kamyon için işletmeye toplam 9 bin lira para cezası kesildi.
Etiketler : hafriyat,eskişehir,
539978 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539978.aspx
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