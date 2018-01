Türkiye Gazetesi

Gümüşhane Valisi Okay Memiş’i ziyaret eden Şeker, ‘Zeytin Dalı’ operasyonunu sevk ve idare eden komutan ve askerlere sevgi ve muhabbetle selam ederek, “Tüm kahraman Mehmetçikleri Allah’a emanet ederim. Allah yar ve yardımcıları olsun. Tüm Türkiye ve dünya Müslümanları sizlere duacı” dedi.



Valilik makamında Şeker’i kabul eden Vali Memiş, bu duyarlı davranışından dolayı kendisini tebrik ederek “En zor şartlarla görev yapan askerimiz, polisimiz bizlerin gurur kaynağı. Vatandaşımızda soğulsunlar son derece duyarlılar. Yurdumuzun her bölgesinden her gün bir destek haberi duyuyoruz. Bildiğiniz gibi geçen hafta ilimizdeki Pestil-Köme üreticileri ile 1071 kilogram Pestil-Köme gönderdik Afrin’de ki güvenlik güçlerimize. Bugünde bir duyarlı vatandaşımız Sırrı Bey bir aylık emeli maaşını son kuruşuna kadar Mehmetçiğimize bağışladı. Bu tür destekler güvenlik güçlerimize moral, motivasyon kaynağı olur. Kendisine bu hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.