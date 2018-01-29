Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 Mayıs ilçesinde berberlik yapan Selim Demiray 8 yıldır madeni 1 liraları kumbarada değil 5 litrelik bidonda biriktirdi. 8 yıl sonra bidonda biriktirdiği 11 bin 453 lira ile işletmekte olduğu berber dükkanını yeniledi.



8 yıl önce başladığı para birikimini kumbara yerine 5 litrelik bidonlarda toplayan Demiray, “1 liraları biriktirerek bu rakama ulaşacağımı tahmin etmiyordum. ‘Damlaya damlaya göl olur’ deyimini yaşamış olduğum için mutluyum. Topladığım 11 bin 453 liranın üzerine bir miktar daha ekleyerek işletmekte olduğum berber dükkanımı yenileme kararı aldım. Halkımıza tavsiyem 1 lira deyip geçmesinler, mantıklı kullanıldığı zaman ne kadar büyük işlere yarayabileceğini görebilirler” dedi.