Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin yaklaşık 3 ay süren çalışması neticesinde yasa dışı bahis oynatmak amacıyla organize suç örgütü kuran kişilere yönelik operasyon düzendi. Operasyonda, vatandaşlara çeşitli banka şubelerinde hesap açtırılıp, banka kart ve şifrelerini alarak bu hesaplar üzerlerinden yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen E.O., R.A., İ.K., H.K., K.Y., N.A., B.C., Y.Y., S.A., B.A., E.K., H.G. ve İ.D. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 9 adet muşta, 400 gram esrar maddesi ile yasadışı bahisten kazanıldığı tahmin edilen 30 bin TL para ele geçirildi.

KOM Şubesi'ne götürülen 13 şüphelinin sorgulamaları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.