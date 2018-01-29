Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vurulurken, yerli İnsansız Hava Aracı da Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektiflere takıldı.
Yerli İHA Afrin semalarında
29.01.2018 - 20:39 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harekatı terör mevzileri, TSK'ya ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vurulurken, yerli İnsansız Hava Aracı da Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektiflere takıldı.
Etiketler : afrin,iha,
540007 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/540007.aspx
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