Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sontay yönetimindeki 06 MFH 06 plakalı otomobil Hamzabey ile Esenler Caddesi'nin kesiştiği kavşağa geldiği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Otomobilin alev aldığını gören sürücü kendisini araçtan dışarı atarken, durum Bursa Büyükşehir İtfaiyesi İnegöl Grup Amirliğine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.