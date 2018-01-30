Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakutiye ilçesindeki atlıcirit sahasında düzenlenen yarışlara Yalova, Erzincan, Bursa, Ankara, Kars, Kütahya, Kastamonu ve Erzurum'dan 39 kulüp katıldı. Yaklaşık 20 santimetrelik kar üzerinde yapılan yarışları, hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düşmesine karşın çok sayıda kişi izledi. Hem soğuğa, hem de zamana karşı yarışan sporcular, atlarıyla kıyasıya mücadele verdi. Yarışlar sırasında zaman zaman bazı atlar pist dışına çıkıp seyircilerin arasına dalarak tehlikeye yol açtı. Atlı kızağın üzerlerine doğru geldiğini gören vatandaşlar sağa sola kaçışarak kendilerini kurtarmaya çalıştılar. Yarışlarda 150 metrelik parkuru 19,38 saniyede tamamlayan Şah Dadaşlar Kulübü'nden Ahmet Yılmaz birinci oldu. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, yarışmanın çok çekişmeli geçtiğini ve kendileri için bundan sonraki organizasyonlar için ümit verdiğini söyledi.