Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2,5 ay önceki saldırıda dokuz kişilik ailenin bir kısmı Suriye'de kalırken, sol gözünü kaybeden babası, protez el takılması umuduyla Yusuf'u Türkiye'ye getirdi. Baba Halid Ziyadi “Her gün aralıksız bombardıman altında yaşıyorduk. Yusuf daha çok küçük. Büyüdüğü zaman bundan etkilenmesin istiyorum. Protez el yaptıracak gücüm yok. Hayırseverlerden destek bekliyorum. İdlib'te bulunduğumuz zaman zarfında yardım kuruluşlarınızın desteğini gördük. Bize kucak açan Türk halkının yaptıklarını ömür boyunca unutmayacağız” dedi. Yusuf Ziyadi de “Saldırı sonrası kendime geldiğimde sağ elimin olmadığını fark ettim, günlerce kendime gelemedim. Başka sıkıntım yok, inşallah Türkiye'de protez ele kavuşurum. Protez elimin olmasıyla ben de rahatça arkadaşlarımla oynayabileceğim ve okuluma rahatça devam edeceğim'' diye konuştu.