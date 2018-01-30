Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan doktor olarak görev yapan Elif Çırak, babası Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ali Kadri Çırak'ın eğitim görevlisi olduğu klinikte stajını yapıyor. Diğer genç doktorlar gibi viziteye çıkan, hastaları muayene eden Elif Çırak, 25 yıl önce elini tutarak kapısından girdiği babası Doç. Dr. Ali Kadri Çırak'a "Hocam" diye hitap ediyor ve ondan mesleğin sırlarını öğreniyor. 2 yaşından bu yana kendisini hastanenin çalışanı gibi gördüğünü ifade eden Elif Çırak "Babam beni kreşe bırakırdı, hastanenin bahçesinde çocukluk fotoğraflarım var. Şimdi doktor olarak geldiğimde de sabahları önce kreşi selamlıyorum” dedi.