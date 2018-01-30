Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürütülen operasyonlarda TSK’ya ait birlikler Hatay sınırı karşısında Afrin’in batısındaki operasyonda El-Hamam köyünü teröristlerden temizledi. Köydeki evlerde gece arama-tarama yapan askerler, bir evde ölüme terk edilmiş engelli kadına rastladı. Afrinli kadın, bölgede hazır bekleyen Sağlık Bakanlığına ait zırhlı ambulansla alınarak sınır hattına kurulan UMKE ilk yardım çadırına getirildi. Bitkin halde bulunan ve kimlik bilgilerine ulaşılamayan engelli kadın, burada sağlık ekiplerince tepeden tırnağa genel sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kırıkhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kumlu Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu “Kendisi artık bize emanet” açıklamasında bulundu.