Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürütülen operasyonlarda TSK’ya ait birlikler Hatay sınırı karşısında Afrin’in batısındaki operasyonda El-Hamam köyünü teröristlerden temizledi. Köydeki evlerde gece arama-tarama yapan askerler, bir evde ölüme terk edilmiş engelli kadına rastladı. Afrinli kadın, bölgede hazır bekleyen Sağlık Bakanlığına ait zırhlı ambulansla alınarak sınır hattına kurulan UMKE ilk yardım çadırına getirildi. Bitkin halde bulunan ve kimlik bilgilerine ulaşılamayan engelli kadın, burada sağlık ekiplerince tepeden tırnağa genel sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kırıkhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kumlu Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu “Kendisi artık bize emanet” açıklamasında bulundu.
Afrinli engelli kadının dramı! Ölümden, Türk askeri kurtardı
30.01.2018 - 06:52 | Son Güncelleme: 30.01.2018 - 07:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı devam ediyor.
Etiketler : afrin,suriye,
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