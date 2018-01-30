Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda güvenlik güçlerince Bölük köyü Çatalkaya mezrasında dün yürütülen arama tarama faaliyetinde, toprağa gömülü 4 çuval içerisinde 52 kilogram eroin ile AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait 100 fişek ele geçirildi.