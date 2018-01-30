Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda güvenlik güçlerince Bölük köyü Çatalkaya mezrasında dün yürütülen arama tarama faaliyetinde, toprağa gömülü 4 çuval içerisinde 52 kilogram eroin ile AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait 100 fişek ele geçirildi.
Yüksekova'da 50 kilodan fazla eroin ele geçirildi
30.01.2018 - 09:43 | Son Güncelleme: 30.01.2018 - 09:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağına yönelik operasyonda toprağa gömülü 52 kilogram eroin ele geçirildi.
Etiketler : eroin,hakkari,uyuşturucu,haberler,
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