Edinilen bilgiye göre, Hınıs’ın Söğütlü Mahallesi'nde gece yarısı sobaya kömür atıp yatan 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aile, sabah 05.00 sıralarında 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yakutiye ilçesine bağlı Umudum Mahallesi'nde de aynı aileden 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı.
Her iki olayla ilgilide Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tahkikat başlatıldı.
Erzurum'da soba gazı 8 kişi hastanelik etti
30.01.2018 - 10:36 | Son Güncelleme: 30.01.2018 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’un Hınıs ve Yakutiye ilçelerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 8 kişi hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre, Hınıs’ın Söğütlü Mahallesi'nde gece yarısı sobaya kömür atıp yatan 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aile, sabah 05.00 sıralarında 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yakutiye ilçesine bağlı Umudum Mahallesi'nde de aynı aileden 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı.
Etiketler : erzurum,haberler,soba gazı,
540124 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/540124.aspx
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