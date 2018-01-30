Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Hınıs’ın Söğütlü Mahallesi'nde gece yarısı sobaya kömür atıp yatan 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aile, sabah 05.00 sıralarında 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yakutiye ilçesine bağlı Umudum Mahallesi'nde de aynı aileden 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı.

Her iki olayla ilgilide Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tahkikat başlatıldı.