Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kumar oynandığı belirlenen İstiklal Mahallesi’ndeki iki depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken, kumar oynayan 63 kişi ile birlikte yer temin eden kişi gözaltına alındı. Kumar oynayan 63 kişiye 259’ar liradan toplam 16 bin 317 lira ceza kesilip serbest bırakıldı. Kumar oynamaya yer temin eden şüpheli şahsın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.