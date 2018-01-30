Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 38. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 64 HF 500 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile eşi A.Y. ve 2 yaşındaki oğlu A.Y. yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.