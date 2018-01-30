Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 38. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 64 HF 500 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile eşi A.Y. ve 2 yaşındaki oğlu A.Y. yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray'daki kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
30.01.2018 - 13:30 | Son Güncelleme: 30.01.2018 - 13:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Etiketler : aksaray,kaza,haberler,
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